Нармина Гасанова: "Miniboss Business School" дважды признана мировым лидером в школьном предпринимательстве

"Miniboss Business School Baku" дважды становилась мировым лидером в сфере школьного предпринимательского образования.

"Miniboss Business School Baku" дважды становилась мировым лидером в сфере школьного предпринимательского образования.

Как передает Report, об этом сегодня заявила основатель школы Нармина Гасанова в ходе V Национального чемпионата по стартапам среди студентов "Miniboss Business School Baku".

По ее словам, в этом году школа отмечает пятилетие своей деятельности, и за этот сравнительно короткий срок смогла добиться значительных успехов на международной арене.

"Именно Азербайджан дважды становился чемпионом мира, один раз занял второе место и дважды - третье. Кроме того, мы получили 14 наград в рамках Целей устойчивого развития ООН. Наш бакинский филиал также дважды был признан лучшим среди международных представителей сети. Все эти достижения стали возможны благодаря профессионализму наших преподавателей и слаженной работе всей команды. Мы гордимся тем, что прошли этот путь вместе - как единая команда. И я с уверенностью могу сказать: у наших учеников нестандартное мышление и широкое мировоззрение. Сегодня мы вновь станем свидетелями их новых успехов - давайте вместе понаблюдаем за их маленькими шагами к большим вершинам", - отметила Н. Гасанова.

Она также напомнила, что в апреле, в рамках форума Startup Business Forum, учащиеся школы представили 22 стартапа, реализованных при поддержке спонсоров и инвесторов.

"Сегодня они вновь представят свои проекты. Мы уверены, что впереди у них еще много ярких достижений", - добавила основатель школы.