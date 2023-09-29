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ОТГ выразила соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

ОТГ выразила соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой Организация Тюркских Государств (ОТГ) выразила соболезнования в связи с кончиной председателя Комитета по культуре Милли меджлиса (парламента) Азербайджана, депутата Ганиры Пашаевой.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 11:54
ОТГ выразила соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Организация Тюркских Государств (ОТГ) выразила соболезнования в связи с кончиной председателя комитета по культуре Милли меджлиса (парламента) Азербайджана, депутата Ганиры Пашаевой.

Как сообщает Report, об говорится в публикации в социальной сети "X".

"Мы опечалены кончиной депутата парламента Азербайджана Ганиры Пашаевой, посвятившей всю свою жизнь служению тюркскому миру. Мы желаем упокоения Всевышним души покойной, терпения ее семье и близким", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке TDT Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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