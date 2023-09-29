ОТГ выразила соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Организация Тюркских Государств (ОТГ) выразила соболезнования в связи с кончиной председателя Комитета по культуре Милли меджлиса (парламента) Азербайджана, депутата Ганиры Пашаевой.

Организация Тюркских Государств (ОТГ) выразила соболезнования в связи с кончиной председателя комитета по культуре Милли меджлиса (парламента) Азербайджана, депутата Ганиры Пашаевой.

Как сообщает Report, об говорится в публикации в социальной сети "X".

"Мы опечалены кончиной депутата парламента Азербайджана Ганиры Пашаевой, посвятившей всю свою жизнь служению тюркскому миру. Мы желаем упокоения Всевышним души покойной, терпения ее семье и близким", - говорится в публикации.