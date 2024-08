Посол: Мы благодарны Азербайджану за программу реабилитации для украинских детей

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Сегодня мы обсудили с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым укрепление украинско-азербайджанского сотрудничества в сфере здравоохранения. Вместе мы стремимся повысить качество и доступность здравоохранения", - говорится в публикации.

Посол Украины также поблагодарил Азербайджан за программу реабилитации для пострадавших от войны украинских детей.