МИД Азербайджана поздравил народ с Днем национального спасения

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ страны с 15 Июня — Днём национального спасения.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ страны с 15 Июня — Днём национального спасения.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещено на официальной странице МИД в социальной сети X.

"Поздравляем всех соотечественников с 15 Июня — Днем национального спасения, который стал поворотной точкой в истории нашей независимости благодаря возвращению Национального лидера Гейдара Алиева к власти в сложнейший для государственности период. Желаем мира, стабильности и процветания нашему народу, стране и региону", — говорится в публикации.