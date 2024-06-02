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Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с коллегами из Турции и Узбекистана

Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с коллегами из Турции и Узбекистана Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с главным советником президента Турции по внешней политике и безопасности Акифом Чагатаем и руководител
Внешняя политика
2 июня 2024 г. 20:29
Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с коллегами из Турции и Узбекистана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с главным советником президента Турции по внешней политике и безопасности Акифом Чагатаем и руководителем Департамента внешних связей Администрации президента Узбекистана Алишербеком Пайгамовым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию в социальной сети X помощника азербайджанского лидера.

"Обсудили с моими коллегами и друзьями Акифом Чагатаем и Алишером Пейгамовым на полях заседания дипломатических советников/помощников президентов стран Организации тюркских государств в Алматы перспективы братских отношений между нашими странами и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Тюркский мир – наша семья!", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Türkiyə və Özbəkistandan olan həmkarları ilə regional məsələləri müzakirə edib

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