Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с коллегами из Турции и Узбекистана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с главным советником президента Турции по внешней политике и безопасности Акифом Чагатаем и руководителем Департамента внешних связей Администрации президента Узбекистана Алишербеком Пайгамовым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию в социальной сети X помощника азербайджанского лидера.

"Обсудили с моими коллегами и друзьями Акифом Чагатаем и Алишером Пейгамовым на полях заседания дипломатических советников/помощников президентов стран Организации тюркских государств в Алматы перспективы братских отношений между нашими странами и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Тюркский мир – наша семья!", - говорится в публикации.