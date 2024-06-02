Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с коллегами из Турции и Узбекистана
Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с коллегами из Турции и УзбекистанаПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с главным советником президента Турции по внешней политике и безопасности Акифом Чагатаем и руководител
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с главным советником президента Турции по внешней политике и безопасности Акифом Чагатаем и руководителем Департамента внешних связей Администрации президента Узбекистана Алишербеком Пайгамовым.
Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию в социальной сети X помощника азербайджанского лидера.
"Обсудили с моими коллегами и друзьями Акифом Чагатаем и Алишером Пейгамовым на полях заседания дипломатических советников/помощников президентов стран Организации тюркских государств в Алматы перспективы братских отношений между нашими странами и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Тюркский мир – наша семья!", - говорится в публикации.
With my colleagues and friends Akif Çağatay, Türkiye and Alisher Peygamov, Uzbekistan we have discussed prospects of brotherly relations between our countries and regional issues of mutual interest on the margins of Organization of Turkic States Diplomatic Advisors/Assistants of… pic.twitter.com/71ttyDjAS9