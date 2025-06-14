В Иране признали факт утечки радиоактивных веществ на ядерном объекте в Натанзе

Небольшая утечка радиоактивных веществ произошла на иранском ядерном объекте в Натанзе в результате удара Израиля.

Небольшая утечка радиоактивных веществ произошла на иранском ядерном объекте в Натанзе в результате удара Израиля.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бахруз Камальванди.

По его словам, загрязнение не распространилось на внешнюю среду.

"В Натанзе повреждения в основном поверхностные, потому что основная часть объекта в этом месте находится под землей. Внутри объекта произошла очень небольшая утечка, загрязнение никак не распространилось на внешнюю среду. Поэтому с точки зрения радиоактивного загрязнения люди могут быть уверены, что проблем нет", - сказал Камальванди.

Телеканал CNN сообщает со ссылкой на двух американских чиновников, что израильские удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе, как показывают первоначальные оценки ущерба от ударов, "были чрезвычайно эффективными и вышли далеко за рамки поверхностного повреждения" внешних конструкций, выведя из строя электроэнергию на нижних уровнях, где хранятся центрифуги, используемые для обогащения урана.

"Это был полномасштабный блиц", — сообщил другой источник, знакомый с предварительными оценками ущерба, добавив, что израильская атака на объект, по-видимому, также включала в себя киберэлементы.

Пока не ясно, что стало причиной отключения электроэнергии — кибератаки или кинетические удары.