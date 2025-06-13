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В результате иранской атаки в Тель-Авиве пострадал по меньшей мере 21 человек

В результате иранской атаки в Тель-Авиве пострадал по меньшей мере 21 человек По меньшей мере 21 человек пострадал в Тель-Авиве в результате иранских ракетных ударов.
Другие страны
13 июня 2025 г. 23:58
В результате иранской атаки в Тель-Авиве пострадал по меньшей мере 21 человек

По меньшей мере 21 человек пострадал в Тель-Авиве в результате иранских ракетных ударов.

Как сообщает Report со ссылкой на израильское издание Ynet, об этом заявил директор Национальной медицинской службы Эли Бин.

По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие или средние ранения из-за осколков

В израильской полиции заявили, что саперы в настоящее время работают на местах попадания ракет. Согласно информации, ударам подверглись Финансовый центр Тель-Авива, Министерство обороны Израиля, Министерство экономики, Авиабаза Тель-Ноф, несколько точек в районе Хайфы, газовая платформа у побережья Газы.

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Версия на азербайджанском языке İran hücumu nəticəsində Təl-Əvivdə azı 35 nəfər yaralanıb

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