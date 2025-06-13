В Азербайджане стартует 7-й международный фестиваль "Мир мугама"

Жемчужина богатого музыкального наследия Азербайджана, искусство мугама, будет представлена на 7-м Международном музыкальном фестивале "Мир мугама", который будет организован Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана с 17-22 июня.

Жемчужина богатого музыкального наследия Азербайджана, искусство мугама, будет представлена на 7-м Международном музыкальном фестивале "Мир мугама", который будет организован Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана с 17-22 июня.

Об этом Report сообщили в Минкультуры.

В фестивале примут участие более 50 исполнителей, исследователей и гостей из более чем 25 стран, включая Турцию, Германию, Испанию, Марокко, Ирак, Южную Корею, Узбекистан, Таджикистан, Канаду, Индию, Норвегию, Россию, Великобританию, США, Японию, Швейцарию. Церемония открытия фестиваля состоится 17 июня в Баку во Дворце Гейдара Алиева концертом-представлением "Баяты".

В рамках фестиваля пройдет международный конкурс мугама среди молодых талантов из Азербайджана, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Саудовской Аравии и Китая. В конкурсе примут участие более 30 молодых ханенде и инструментальных исполнителей. Программа фестиваля включает интерактивный звуковой перформанс в "Ичеришехер" на основе программы "Час мугама" Азербайджанского радио 1950-60-х годов, симпозиум, посвященный теоретическому и практическому наследию выдающегося музыковеда XIII века Сафиаддина Урмави, а также музыкальный марафон "Мугам 12". На протяжении всего фестиваля будут проводиться показательные концерты известных исполнителей мугама Азербайджана.

Церемония закрытия конкурса пройдет в колыбели мугама, в освобожденном Карабахе – в Агдамском центре мугама. Следует отметить, что 10 мая этого года на церемонии открытия центра президент Ильхам Алиев высоко оценил созданные условия и рекомендовал проводить там регулярные праздники мугама, включая конкурсы мугама. В этом контексте проведение заключительного концерта лауреатов конкурса в Агдамском центре мугама будет символизировать не только мугам, но и духовно-культурное возвращение нашего народа на эти земли.

Напомним, что международный фестиваль "Мир мугама" является одним из важнейших международных мероприятий, способствующих сохранению, исполнению и изучению азербайджанского мугама, включенного в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, и связанных с ним музыкальных форм. Проводимый по инициативе и организации Фонда Гейдара Алиева с 2009 года, фестиваль последовательно собирал в 2011, 2013, 2015, 2018 и 2023 годах артистов, музыкантов, ученых и пропагандистов культуры из разных стран мира, внося большой вклад в укрепление межкультурного диалога и сохранение наследия мугама.