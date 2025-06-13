В Иране заявили, что запустили сотни баллистических ракет по Израилю

Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю.
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"Начинается сокрушительный ответ Ирана сионистскому режиму (Израилю - ред.). Несколько минут назад решительная операция в ответ на жестокое нападение сионистского режима началась с запуска сотен различных баллистических ракет в направлении оккупированных территорий", – подчеркивается в сообщении.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об обстрелах со стороны Ирана.
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"ЦАХАЛ установил, что из Ирана недавно были запущены ракеты в сторону территории Государства Израиль. Системы обороны работают над перехватом угрозы", - отмечается в заявлении.
Военные призвали граждан укрыться в убежищах и "оставаться там до дальнейшего уведомления".