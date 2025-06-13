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В Иране заявили, что запустили сотни баллистических ракет по Израилю

В Иране заявили, что запустили сотни баллистических ракет по Израилю В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об обстрелах со стороны Ирана.
В регионе
13 июня 2025 г. 22:28
В Иране заявили, что запустили сотни баллистических ракет по Израилю

Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю.

Как передает Report, об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

"Начинается сокрушительный ответ Ирана сионистскому режиму (Израилю - ред.). Несколько минут назад решительная операция в ответ на жестокое нападение сионистского режима началась с запуска сотен различных баллистических ракет в направлении оккупированных территорий", – подчеркивается в сообщении.

22:06

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об обстрелах со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы в Telegram.

"ЦАХАЛ установил, что из Ирана недавно были запущены ракеты в сторону территории Государства Израиль. Системы обороны работают над перехватом угрозы", - отмечается в заявлении.

Военные призвали граждан укрыться в убежищах и "оставаться там до дальнейшего уведомления".

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