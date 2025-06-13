В Иране заявили, что запустили сотни баллистических ракет по Израилю

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об обстрелах со стороны Ирана.

Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю.

Как передает Report , об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

"Начинается сокрушительный ответ Ирана сионистскому режиму (Израилю - ред.). Несколько минут назад решительная операция в ответ на жестокое нападение сионистского режима началась с запуска сотен различных баллистических ракет в направлении оккупированных территорий", – подчеркивается в сообщении.

22:06

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об обстрелах со стороны Ирана.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы в Telegram.

"ЦАХАЛ установил, что из Ирана недавно были запущены ракеты в сторону территории Государства Израиль. Системы обороны работают над перехватом угрозы", - отмечается в заявлении.

Военные призвали граждан укрыться в убежищах и "оставаться там до дальнейшего уведомления".