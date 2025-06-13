Состоялось второе заседание Оргкомитета III Игр стран СНГ

Под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Самира Шарифова состоялось второе заседание Организационного комитета по проведению III Игр СНГ.

Под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Самира Шарифова состоялось второе заседание Организационного комитета по проведению III Игр СНГ.

Как сообщает Report , на мероприятии были заслушаны презентации Операционной компании Baku City Circuit при Министерстве молодежи и спорта о подготовительных работах.

Была предоставлена информация о проводимых работах по регистрации, встрече и проводам в аэропорту, а также организации транспортных услуг во время церемоний открытия, закрытия и соревнований, снабжению и логистике; административным вопросам; формированию персонала; волонтерской программе; медиа-услугам и коммуникации; спортивным операциям; подготовке мест соревнований, обеспечению безопасности.