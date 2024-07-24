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Эльман Абдуллаев: Азербайджан планирует продолжить поддержку Фонда всемирного наследия Африки

Эльман Абдуллаев: Азербайджан планирует продолжить поддержку Фонда всемирного наследия Африки Азербайджан планирует продолжить поддержку Фонда Всемирного наследия Африки.
Внешняя политика
24 июля 2024 г. 16:59
Эльман Абдуллаев: Азербайджан планирует продолжить поддержку Фонда всемирного наследия Африки

Азербайджан планирует продолжить поддержку Фонда Всемирного наследия Африки.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в ходе обсуждений на тему "Реализация стратегии Всемирного наследия в Африке", организованных в рамках 46-й сессии Комитета всемирного наследия.

"Учитывая важность сохранения богатого наследия Африки, Азербайджан оказал финансовую помощь Фонду Всемирного наследия Африки, и мы планируем продолжить нашу поддержку", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал инициативы ЮНЕСКО, связанные с Приоритетом "Африка": "Азербайджан уделяет особое внимание деятельности по наращиванию потенциала в Африке".

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Версия на английском языке Azerbaijan to continue its support to African World Heritage Fund
Версия на азербайджанском языке Elman Abdullayev: Azərbaycan Afrika Ümumdünya İrs Fonduna dəstəyini davam etdirməyi planlaşdırır

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