Эльман Абдуллаев: Азербайджан планирует продолжить поддержку Фонда всемирного наследия Африки

Азербайджан планирует продолжить поддержку Фонда Всемирного наследия Африки.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в ходе обсуждений на тему "Реализация стратегии Всемирного наследия в Африке", организованных в рамках 46-й сессии Комитета всемирного наследия.

"Учитывая важность сохранения богатого наследия Африки, Азербайджан оказал финансовую помощь Фонду Всемирного наследия Африки, и мы планируем продолжить нашу поддержку", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал инициативы ЮНЕСКО, связанные с Приоритетом "Африка": "Азербайджан уделяет особое внимание деятельности по наращиванию потенциала в Африке".