Эльман Абдуллаев: Азербайджан планирует продолжить поддержку Фонда всемирного наследия Африки

Азербайджан планирует продолжить поддержку Фонда Всемирного наследия Африки.

Азербайджан планирует продолжить поддержку Фонда Всемирного наследия Африки.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в ходе обсуждений на тему "Реализация стратегии Всемирного наследия в Африке", организованных в рамках 46-й сессии Комитета всемирного наследия.

"Учитывая важность сохранения богатого наследия Африки, Азербайджан оказал финансовую помощь Фонду Всемирного наследия Африки, и мы планируем продолжить нашу поддержку", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал инициативы ЮНЕСКО, связанные с Приоритетом "Африка": "Азербайджан уделяет особое внимание деятельности по наращиванию потенциала в Африке".