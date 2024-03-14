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Экс-премьер Молдовы: Следует сформировать новую мировую политическую программу

Экс-премьер Молдовы: Следует сформировать новую мировую политическую программу Следует сформировать новую мировую политическую программу.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 14:58
Экс-премьер Молдовы: Следует сформировать новую мировую политическую программу

Следует сформировать новую мировую политическую программу.

Об этом Report заявил бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич.

По его словам, для восстановления разрозненного мира важно наладить диалог: "Бакинский форум собирает лидеров из разных стран, которые делятся своим опытом и стараются учиться друг у друга. Рассмотрение повестки помогает нам понять, что происходит в мире, увидеть его проблемы. Нам нужно научиться вести диалог и идти на компромисс".

Габурич также заострил внимание на глобальных проблемах, включая изменение климата, загрязнение воздуха, почвы, воды.

Кроме того, по его словам, в некоторых странах дети из бедных семей лишены доступа к образованию: "Это проблема всех нас, всего человечества. И если мы будем поступать правильно, это принесет пользу будущим поколениям".

Вспомним, что во время пандемии одним из принципов ВОЗ было "никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", заключил Габурич.

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Версия на английском языке Ex-Prime Minister of Moldova: 'We need to develop a political program in the world'
Версия на азербайджанском языке Moldovanın eks-baş naziri: Dünyada siyasi proqramı yenidən qurmalıyıq

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