Израиль запустил в космос свой первый спутник связи

Израильский спутник связи "Дрор-1" был запущен 13 июля с мыса Канаверал в американском штате Флорида.

Израильский спутник связи "Дрор-1" был запущен 13 июля с мыса Канаверал в американском штате Флорида.

Как сообщает Report со ссылкой на местный 12-й канал, спутник запустила компания SpaceX Илона Маска с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

По данным канала, стоимость проекта составляет около 200 млн долларов.

Концерн "Авиационная промышленность" ("Таасия авирит") объявил, что впервые в истории Израиль будет иметь собственный национальный спутник связи, а не приобретать услуги у коммерческих спутниковых компаний.

Ожидается, что "Дрор-1" будет обеспечивать потребности в спутниковой связи в течение примерно 15 лет, в первую очередь для нужд системы обороны.

Например, во время кампании против Ирана ЦАХАЛ использовал пилотируемые и беспилотные летательные аппараты на расстоянии около 2000 км от Израиля. Все коммуникации, включая работу сетей связи (истребители и дозаправщики) и высокоточного оружия, требуют спутниковой связи.

Спутник весит 4,5 тонны и имеет размах крыльев 18 метров. Он будет размещен в фиксированной точке на высоте 36 тыс. км, что позволит осуществлять прямую связь.