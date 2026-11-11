Страны G7 активизируют финансовую поддержку Украины

Главы МИД стран G7 договорились усилить финансовую поддержку Украины в зимний период.

Как передает Report, об этом говорится заявлении министров, опубликованном МИД Великобритании по итогам их встречи в Париже.

"Мы подтвердили приверженность поддержке энергетической безопасности Украины (...) и решили активизировать нашу финансовую и материальную поддержку, чтобы помочь этой стране пережить зиму", – сказано в заявлении.

В нем отмечается, что главы МИД стран "группы семи" "признали необходимость решения вопросов безотлагательных финансовых потребностей Украины на 2027 год и после него координированным образом".

Также из заявления следует, что G7 намерены усилить оборонную поддержку Киева: "Мы оценили прогресс в обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны, системами и перехватчиками, дальнобойными средствами и лицензиями, которые позволят ей увеличить свое военное производство и осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону. Мы по-прежнему привержены продолжению и усилению наших усилий в этом направлении".