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    Страны G7 активизируют финансовую поддержку Украины

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 18:34
    Страны G7 активизируют финансовую поддержку Украины

    Главы МИД стран G7 договорились усилить финансовую поддержку Украины в зимний период.

    Как передает Report, об этом говорится заявлении министров, опубликованном МИД Великобритании по итогам их встречи в Париже.

    "Мы подтвердили приверженность поддержке энергетической безопасности Украины (...) и решили активизировать нашу финансовую и материальную поддержку, чтобы помочь этой стране пережить зиму", – сказано в заявлении.

    В нем отмечается, что главы МИД стран "группы семи" "признали необходимость решения вопросов безотлагательных финансовых потребностей Украины на 2027 год и после него координированным образом".

    Также из заявления следует, что G7 намерены усилить оборонную поддержку Киева: "Мы оценили прогресс в обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны, системами и перехватчиками, дальнобойными средствами и лицензиями, которые позволят ей увеличить свое военное производство и осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону. Мы по-прежнему привержены продолжению и усилению наших усилий в этом направлении".

    Российско-украинский конфликт Большая семерка (G7)
    G7 ölkələri Ukraynaya maliyyə dəstəyini aktivləşdirir
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