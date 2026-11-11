Теймур Мусаев: Азербайджан готов сотрудничать со всеми сторонами для достижения цели по климату

Азербайджан готов тесно сотрудничать с Турцией и всеми сторонами для достижения общей климатической цели, опираясь на наследие COP29 в Баку.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Теймур Мусаев, выступая на заседании высокого уровня в рамках COP31.

По его словам, Азербайджан сохраняет неизменную приверженность многостороннему сотрудничеству, укреплению связей между странами, формированию доверия и продвижению коллективных решений, особенно в период, когда международное сотрудничество и многосторонняя система сталкиваются с растущими вызовами.

Вице-премьер подчеркнул, что недавние климатические катастрофы напоминают о том, что изменение климата уже влияет на источники средств к существованию людей.

"Поэтому адаптация к изменению климата и повышение устойчивости требуют достаточного финансирования, передачи технологий и наращивания потенциала, особенно в развивающихся странах, которые уже взяли на себя соответствующие обязательства. Теперь мы должны обеспечить их выполнение", - отметил он.

Мусаев подчеркнул, что "мы не можем и дальше призывать к повышению амбициозности климатических целей", пока существующие обязательства остаются невыполненными.

По его мнению, это может привести к дальнейшему подрыву доверия к многостороннему климатическому процессу.

"Поэтому нашим приоритетом должна стать практическая реализация договоренностей, в особенности полное выполнение обязательств по Бакинскому климатическому финансированию. Климатическое финансирование должно быть доступным, предсказуемым и достаточным для развивающихся стран. В этом отношении председательство Турции на COP31 предоставляет важную возможность перейти от обязательств к их практическому выполнению", - считает вице-премьер Азербайджана.