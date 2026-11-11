Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Теймур Мусаев: Азербайджан готов сотрудничать со всеми сторонами для достижения цели по климату

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2026
    • 18:08
    Теймур Мусаев: Азербайджан готов сотрудничать со всеми сторонами для достижения цели по климату

    Азербайджан готов тесно сотрудничать с Турцией и всеми сторонами для достижения общей климатической цели, опираясь на наследие COP29 в Баку.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Теймур Мусаев, выступая на заседании высокого уровня в рамках COP31.

    По его словам, Азербайджан сохраняет неизменную приверженность многостороннему сотрудничеству, укреплению связей между странами, формированию доверия и продвижению коллективных решений, особенно в период, когда международное сотрудничество и многосторонняя система сталкиваются с растущими вызовами.

    Вице-премьер подчеркнул, что недавние климатические катастрофы напоминают о том, что изменение климата уже влияет на источники средств к существованию людей.

    "Поэтому адаптация к изменению климата и повышение устойчивости требуют достаточного финансирования, передачи технологий и наращивания потенциала, особенно в развивающихся странах, которые уже взяли на себя соответствующие обязательства. Теперь мы должны обеспечить их выполнение", - отметил он.

    Мусаев подчеркнул, что "мы не можем и дальше призывать к повышению амбициозности климатических целей", пока существующие обязательства остаются невыполненными.

    По его мнению, это может привести к дальнейшему подрыву доверия к многостороннему климатическому процессу.

    "Поэтому нашим приоритетом должна стать практическая реализация договоренностей, в особенности полное выполнение обязательств по Бакинскому климатическому финансированию. Климатическое финансирование должно быть доступным, предсказуемым и достаточным для развивающихся стран. В этом отношении председательство Турции на COP31 предоставляет важную возможность перейти от обязательств к их практическому выполнению", - считает вице-премьер Азербайджана.

    Теймур Мусаев COP31 COP29
    Teymur Musayev: Azərbaycan iqlim məqsədinə nail olmaq üçün bütün tərəflərlə əməkdaşlıq etməyə hazırdır
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    18:51
    Переговоры Мерца с Путиным могут пройти после консультаций в Абу-Даби
    Другие страны
    18:49
    Пашинян и Пезешкиан обсудили расширение связей между Арменией и Ираном
    В регионе
    18:48
    Главы МИД стран G7 призвали Иран к дипломатическому урегулированию разногласий
    В регионе
    18:34
    Страны G7 активизируют финансовую поддержку Украины
    Другие страны
    18:31
    Фон дер Ляйен: Мир приближается к глобальному переломному моменту
    Экология
    18:29
    Армению лишили права голоса в ОДКБ
    В регионе
    18:18
    Умеров: Между Украиной и РФ остаются существенные разногласия по ключевым вопросам
    Другие страны
    18:11
    Азербайджан продолжает претворять климатические обязательства в конкретные действия
    Экология
    18:10
    Мединский: РФ и Украина приблизились к миру по итогам переговоров в Абу-Даби
    В регионе
    Лента новостей