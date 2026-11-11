Мединский: РФ и Украина приблизились к миру по итогам переговоров в Абу-Даби
В регионе
- 11 ноября, 2026
- 18:10
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Россия и Украина по итогам прошедших в ОАЭ переговоров приблизились к миру.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента России, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.
По его словам, при этом очень многое зависит от всех участников процесса.
"Многое зависит от Украины, позиции США, ну и от ... Европы. В любом случае все те задачи, которые мы ставили, будут достигнуты", - продолжил Мединский.
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Мединский: РФ и Украина приблизились к миру по итогам переговоров в Абу-ДабиВ регионе