Завершился визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Внешняя политика
- 11 ноября, 2026
- 18:02
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11 ноября завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турецкую Республику.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Антальи в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву проводили председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР), депутат Великого национального собрания Турции Кюршад Зорлу, губернатор Антальи Хулуси Шахин и другие официальные лица.
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