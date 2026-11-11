Завершился визит президента Ильхама Алиева в Турцию

11 ноября завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турецкую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Антальи в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву проводили председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР), депутат Великого национального собрания Турции Кюршад Зорлу, губернатор Антальи Хулуси Шахин и другие официальные лица.