Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Завершился визит президента Ильхама Алиева в Турцию

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2026
    • 18:02
    Завершился визит президента Ильхама Алиева в Турцию

    11 ноября завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турецкую Республику.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Антальи в честь главы государства был выстроен почетный караул.

    Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву проводили председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР), депутат Великого национального собрания Турции Кюршад Зорлу, губернатор Антальи Хулуси Шахин и другие официальные лица.

    Завершился визит президента Ильхама Алиева в Турцию
    Завершился визит президента Ильхама Алиева в Турцию
    Завершился визит президента Ильхама Алиева в Турцию
    Завершился визит президента Ильхама Алиева в Турцию

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Организация тюркских государств (ОТГ) COP31
    Фото
    Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri başa çatıb
    Фото
    Azerbaijani president concludes visit to Türkiye
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