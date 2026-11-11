İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2026
    • 17:59
    Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri başa çatıb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasına səfəri noyabrın 11-də başa çatıb.

    "Report"un Antalyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Antalya Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım, Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti) sədrinin müavini, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Kürşad Zorlu, Antalya şəhərinin valisi Hulusi Şahin və digər rəsmi şəxslər yola saldılar.

    Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri başa çatıb
    Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri başa çatıb
    Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri başa çatıb
    Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri başa çatıb

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva
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