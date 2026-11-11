Фон дер Ляйен: Мир приближается к глобальному переломному моменту

Мир приближается к глобальному переломному моменту на фоне климатического кризиса и угроз энергетической безопасности.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании высокого уровня в рамках COP31.

По ее словам, это лето отметилось разрушительными наводнениями в Непале, засухами от Судана до Центральной Америки и в Европе, одним из самых тяжелых сезонов лесных пожаров за всю историю наблюдений. "В то же время, пока разворачивается климатический кризис, перебои с поставками энергоресурсов через Ормузский пролив потрясают мировые энергетические рынки", - сказала она.

По ее словам, мир уже ощущает последствия сохранения прежнего курса как для климата, так и для энергетической безопасности.

"Последний доклад ООН не оставляет сомнений: мы движемся к превышению целевого показателя в 1,5 градуса, и значение имеет каждая доля градуса. Поэтому мы должны активизировать наши усилия. И Европа внесет свой вклад", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Европа ЕС намерен сократить выбросы более чем наполовину к 2030 году и на 90% к 2040 году.

"Это станет важным шагом на пути к превращению Европы в первый климатически нейтральный континент к 2050 году", - заявила глава Еврокомиссии.

По ее словам, в прошлом году более 70% электроэнергии в Евросоюзе было произведено из чистых источников. План действий ЕС по электрификации предусматривает увеличение доли электроэнергии в конечном энергопотреблении до 46% к 2040 году.

"Чистый энергетический переход может быть успешным только в том случае, если он будет осуществляться во всем мире. Европа является крупнейшим в мире поставщиком климатического финансирования. В прошлом году мы выделили более 32 млрд евро на поддержку развивающихся стран, а в рамках инициативы Global Gateway мобилизовали более 300 млрд евро устойчивых инвестиций", - отметила она.