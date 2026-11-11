В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях опубликован видеоролик об участии в COP31

В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик об участии в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в Саммите лидеров COP31".