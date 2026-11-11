В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях опубликован видеоролик об участии в COP31
Внешняя политика
- 11 ноября, 2026
- 18:02
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик об участии в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в Саммите лидеров COP31".
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva COP31-in Liderlər Sammitində iştirak ediblər. https://t.co/SPusQuuMnk— İlham Əliyev (@azpresident) November 11, 2026
Prezidentin sosial media hesablarında COP31-in Liderlər Sammitində iştiraka dair videoçarx paylaşılıb
Video of Azerbaijani president's participation in COP31 posted on his social media accounts
Последние новости
18:51
Переговоры Мерца с Путиным могут пройти после консультаций в Абу-ДабиДругие страны
18:49
Пашинян и Пезешкиан обсудили расширение связей между Арменией и ИраномВ регионе
18:48
Главы МИД стран G7 призвали Иран к дипломатическому урегулированию разногласийВ регионе
18:34
Страны G7 активизируют финансовую поддержку УкраиныДругие страны
18:31
Фон дер Ляйен: Мир приближается к глобальному переломному моментуЭкология
18:29
Армению лишили права голоса в ОДКБВ регионе
18:18
Умеров: Между Украиной и РФ остаются существенные разногласия по ключевым вопросамДругие страны
18:11
Азербайджан продолжает претворять климатические обязательства в конкретные действияЭкология
18:10
Мединский: РФ и Украина приблизились к миру по итогам переговоров в Абу-ДабиВ регионе