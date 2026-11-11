Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях опубликован видеоролик об участии в COP31

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2026
    • 18:02
    В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях опубликован видеоролик об участии в COP31

    В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик об участии в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в Саммите лидеров COP31".

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева СОР31
    Prezidentin sosial media hesablarında COP31-in Liderlər Sammitində iştiraka dair videoçarx paylaşılıb
    Video of Azerbaijani president's participation in COP31 posted on his social media accounts
    44 filmi
    44 filmi

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