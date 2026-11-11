İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Prezidentin sosial media hesablarında COP31-in Liderlər Sammitində iştiraka dair videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2026
    • 17:57
    Prezidentin sosial media hesablarında COP31-in Liderlər Sammitində iştiraka dair videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Antalyada keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasının (COP31) Liderlər Sammitində iştiraka dair videoçarx paylaşılıb.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva COP31-in Liderlər Sammitində iştirak ediblər".

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva COP31 Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC)
    В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях опубликован видеоролик об участии в COP31
    Video of Azerbaijani president's participation in COP31 posted on his social media accounts
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