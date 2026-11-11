Prezidentin sosial media hesablarında COP31-in Liderlər Sammitində iştiraka dair videoçarx paylaşılıb
Xarici siyasət
- 11 noyabr, 2026
- 17:57
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Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Antalyada keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasının (COP31) Liderlər Sammitində iştiraka dair videoçarx paylaşılıb.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva COP31-in Liderlər Sammitində iştirak ediblər".
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva COP31-in Liderlər Sammitində iştirak ediblər. https://t.co/SPusQuuMnk— İlham Əliyev (@azpresident) November 11, 2026
В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях опубликован видеоролик об участии в COP31
Video of Azerbaijani president's participation in COP31 posted on his social media accounts
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