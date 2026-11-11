Умеров: Между Украиной и РФ остаются существенные разногласия по ключевым вопросам

Главным достижением на трехсторонних переговорах в Абу-Даби стала договоренность о большом обмене пленными между Украиной и РФ.

Как передает Report, об этом глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров написал в телеграм-канале.

"Завершили два дня переговоров в ОАЭ. Главный результат – удалось достичь договоренности о большом обмене пленными. Сейчас работаем над согласованием деталей и практической реализацией. Возвращение наших людей домой остается одним из главных приоритетов. Делаем всё возможное, чтобы каждый украинец вернулся из плена как можно скорее", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, по ключевым вопросам между Киевом и Москвой сохраняются разногласия.

"В трехстороннем формате Украина–США–Россия обсудили вопросы достижения мира и послевоенного восстановления. Первым шагом к этому должно стать прекращение войны и гарантии безопасности для Украины.

За эти два дня стороны смогли прямо изложить свои позиции, по которым остаются существенные разногласия. Впереди еще много сложной работы, но возможности для продолжения переговорного процесса есть", - подчеркнул Умеров.