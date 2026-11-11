Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Азербайджан продолжает претворять климатические обязательства в конкретные действия

    Экология
    • 11 ноября, 2026
    • 18:11
    Азербайджан продолжает претворять климатические обязательства в конкретные действия

    Азербайджан продолжает претворять климатические обязательства в конкретные действия.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Теймур Мусаев, выступая на заседании высокого уровня в рамках COP31.

    По его словам, в рамках третьего определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) Азербайджан обязался сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2035 году, перенеся ранее установленный целевой срок с 2050 года на 15 лет раньше.

    Он отметил, что недавно представленная долгосрочная стратегия низкоэмиссионного развития определяет путь к достижению нулевого уровня выбросов к 2060 году.

    "Мы завершаем подготовку второго двухгодичного доклада о прозрачности до установленного срока, подтверждая нашу приверженность принципам прозрачности в рамках Парижского соглашения", - сказал Мусаев.

    По его словам, энергетический переход остается центральным элементом климатической политики страны: "Установленная мощность объектов возобновляемой энергетики достигла примерно 2,7 ГВт, что составляет 21,5% от общей установленной мощности генерирующих объектов".

    Мусаев также сообщил, что уже подписанные соглашения предусматривают ввод около 6 ГВт дополнительных солнечных и ветровых мощностей к 2030 году. Это станет значительным шагом на пути к превышению цели по утроению мощностей возобновляемой энергетики, согласованной в рамках первого глобального подведения итогов.

    Он добавил, что усилия Азербайджана также направлены на сокращение выбросов метана, повышение промышленной эффективности, развитие транспорта с низким уровнем выбросов и устойчивое управление отходами.

    Теймур Мусаев COP31
    Azərbaycan iqlim öhdəliklərini konkret fəaliyyətlərə çevirməkdə davam edir
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