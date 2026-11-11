Армению лишили права голоса в ОДКБ
В регионе
- 11 ноября, 2026
- 18:29
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Армению лишили права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live".
"В связи с тем что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ", - сказал он.
Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilib
Armenia stripped of CSTO voting rights, Kremlin says
Последние новости
18:51
Переговоры Мерца с Путиным могут пройти после консультаций в Абу-ДабиДругие страны
18:49
Пашинян и Пезешкиан обсудили расширение связей между Арменией и ИраномВ регионе
18:48
Главы МИД стран G7 призвали Иран к дипломатическому урегулированию разногласийВ регионе
18:34
Страны G7 активизируют финансовую поддержку УкраиныДругие страны
18:31
Фон дер Ляйен: Мир приближается к глобальному переломному моментуЭкология
18:29
Армению лишили права голоса в ОДКБВ регионе
18:18
Умеров: Между Украиной и РФ остаются существенные разногласия по ключевым вопросамДругие страны
18:11
Азербайджан продолжает претворять климатические обязательства в конкретные действияЭкология
18:10
Мединский: РФ и Украина приблизились к миру по итогам переговоров в Абу-ДабиВ регионе