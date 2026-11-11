Армению лишили права голоса в ОДКБ

Армению лишили права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live".

"В связи с тем что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ", - сказал он.