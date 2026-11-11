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    Армению лишили права голоса в ОДКБ

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 18:29
    Армению лишили права голоса в ОДКБ

    Армению лишили права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live".

    "В связи с тем что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ", - сказал он.

    Дмитрий Песков Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Армения
    Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilib
    Armenia stripped of CSTO voting rights, Kremlin says
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