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    Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilib

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 18:31
    Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilib

    Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında (KTMT) səsvermə hüququndan məhrum edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov "Yunaşev Live" teleqram kanalına açıqlamasında bildirib.

    "Ermənistan bir neçə ildir üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə təşkilatın nizamnaməsini rəhbər tutaraq onun səsvermə hüququndan, həmçinin KTMT-də məsul vəzifələrə öz nümayəndələrini təyin etmək hüququndan məhrum edilməsi təklif olunub və bu qərar qəbul edilib", - o qeyd edib.

    Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) Dmitri Peskov Ermənistan
    Армению лишили права голоса в ОДКБ
    Armenia stripped of CSTO voting rights, Kremlin says
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