Байрамов поблагодарил США за гостеприимство на Вашингтонском саммите НАТО
Байрамов поблагодарил США за гостеприимство на Вашингтонском саммите НАТОМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность американской стороне за гостеприимство, оказанное во время участия в Вашингтонском саммите НАТО.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность американской стороне за гостеприимство, оказанное во время участия в Вашингтонском саммите НАТО.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "X".
"Рад принять участие в ужине, организованном Госсекретарем Энтони Блинкеном для министров иностранных дел в рамках саммита НАТО. Благодарю вас за гостеприимство, оказанное мне и моей делегации во время нашего участия в Вашингтонском саммите", - написал Байрамов.
Was glad to attend the dinner hosted for Foreign Ministers #NATOSummit by @SecBlinken in the margins of my working visit to Washington.
Thank you for hospitality shown to me and my delegation during our participation in the Washington Summit. pic.twitter.com/liBQmmunyU