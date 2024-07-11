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Байрамов поблагодарил США за гостеприимство на Вашингтонском саммите НАТО

Байрамов поблагодарил США за гостеприимство на Вашингтонском саммите НАТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность американской стороне за гостеприимство, оказанное во время участия в Вашингтонском саммите НАТО.
Внешняя политика
11 июля 2024 г. 09:33
Байрамов поблагодарил США за гостеприимство на Вашингтонском саммите НАТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность американской стороне за гостеприимство, оказанное во время участия в Вашингтонском саммите НАТО.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "X".

"Рад принять участие в ужине, организованном Госсекретарем Энтони Блинкеном для министров иностранных дел в рамках саммита НАТО. Благодарю вас за гостеприимство, оказанное мне и моей делегации во время нашего участия в Вашингтонском саммите", - написал Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov NATO sammiti çərçivəsində təşkil edilən şam yeməyində iştirak edib

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