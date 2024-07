Байрамов поблагодарил США за гостеприимство на Вашингтонском саммите НАТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность американской стороне за гостеприимство, оказанное во время участия в Вашингтонском саммите НАТО.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "X".

"Рад принять участие в ужине, организованном Госсекретарем Энтони Блинкеном для министров иностранных дел в рамках саммита НАТО. Благодарю вас за гостеприимство, оказанное мне и моей делегации во время нашего участия в Вашингтонском саммите", - написал Байрамов.