СМИ: НАТО планирует усилить противоракетную оборону на восточном фланге

Страны НАТО намерены укрепить свои системы противоракетной обороны в рамках усилий по защите восточного фланга альянса от потенциальных атак.

Страны НАТО намерены укрепить свои системы противоракетной обороны в рамках усилий по защите восточного фланга альянса от потенциальных атак.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, страны - члены НАТО обсуждают возможность объединения противоракетного щита с "другими интегрированными средствами противоракетной обороны". Как сообщили источники, несмотря на заявления членов альянса о необходимости защиты от потенциальной угрозы запуска Ираном ракет дальнего радиуса действия, инициатива, предположительно, рассматривается как якобы "сдерживающий фактор" против России.

Согласно сведениям агентства, переговоры по предложению могут быть завершены до саммита НАТО в Гааге, но есть вероятность, что они продлятся дольше. Источники отметили, что пока что существуют сомнения по поводу того, как инициатива может повлиять на усилия по урегулированию украинского конфликта и поддержат ли ее США.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге в Здании конгрессов. Ожидается, что в нем примут участие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций. Правительство США подтвердило намерение главы Белого дома Дональда Трампа посетить саммит.