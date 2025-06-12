Хикмет Гаджиев: Азербайджан заинтересован в развитии экономического сотрудничества с Иорданией

Гаджиев: Азербайджан заинтересован в активизации экономического партнерства с Иорданией

Азербайджан придает особое значение развитию торгово-экономических связей с Королевством Иордания.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил изданию Jordan News Agency.

По словам Гаджиева, между двумя странами сложились прочные, многолетние и по-настоящему братские отношения. Он особо отметил устойчивый диалог между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и королем Иордании Абдаллой II, назвав контакты между лидерами "краеугольным камнем двустороннего сотрудничества".

Гаджиев подчеркнул значимость визита наследного принца Иордании Аль-Хусейна бин Абдаллы в Баку в прошлом году и его встречи с президентом Ильхамом Алиевым в рамках 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29). Он охарактеризовал переговоры как продуктивные и стратегически важные для дальнейшего укрепления азербайджано-иорданского партнерства.

"По итогам этой встречи президент Азербайджана дал поручение правительству активизировать работу по углублению связей с Иорданией, особенно в сферах экономики и торговли", - приводит издание слова Гаджиева.

Баку и Амман продолжают тесную координацию на международных площадках и занимают схожие позиции по ряду актуальных вопросов глобальной повестки, добавил помощник президента Азербайджана.