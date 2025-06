Азербайджан и Сербия обсудили двустороннее сотрудничество

Посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев встретился с министром государственного управления и местного самоуправления этой страны Еленой Жарич Ковачевич.

Как сообщает Report со ссылкой на публикацию главы диппредставительства в соцсети Х, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

"Для меня было честью и удовольствием встретиться с Еленой Жарич Ковачевич и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, построенного на прочной основе стратегического партнерства", - написал дипломат.