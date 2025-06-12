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Азербайджан и Сербия обсудили двустороннее сотрудничество

Азербайджан и Сербия обсудили двустороннее сотрудничество Посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев встретился с министром государственного управления и местного самоуправления этой страны Еленой Жарич Ковачевич.
Внешняя политика
12 июня 2025 г. 20:04
Азербайджан и Сербия обсудили двустороннее сотрудничество

Посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев встретился с министром государственного управления и местного самоуправления этой страны Еленой Жарич Ковачевич.

Как сообщает Report со ссылкой на публикацию главы диппредставительства в соцсети Х, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

"Для меня было честью и удовольствием встретиться с Еленой Жарич Ковачевич и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, построенного на прочной основе стратегического партнерства", - написал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Serbiya ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

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