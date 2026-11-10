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    Азербайджан на COP31 представил возможности для инвестиций в ветроэнергетику Каспия

    Энергетика
    • 10 ноября, 2026
    • 10:49
    Азербайджан на COP31 представил возможности для инвестиций в ветроэнергетику Каспия

    Азербайджан в рамках COP31 презентовал инвестиционные возможности ветрового потенциала Каспия и создаваемых коридоров зеленой энергии.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

    "В рамках COP31 мы приняли участие в Пленарном заседании министров и инвесторов на тему "Ускорение инвестиций в ветроэнергетику: от обязательств COP31 к партнерствам", организованном Турецкой ассоциацией ветроэнергетики (TÜREB) и Глобальным советом по ветроэнергетике (GWEC) при поддержке Минэнерго и природных ресурсов Турции. Мы представили ветровой потенциал Каспия и инвестиционные возможности, создаваемые нашими коридорами зеленой энергии, и пригласили международные финансовые институты, инвесторов и компании к участию в наших проектах", - отметил министр.

    Пярвиз Шахбазов COP31 Энергокоридор Ветроэнергетика Каспийское море
    Фото
    COP31 çərçivəsində Xəzərin külək potensialının investisiya imkanları təqdim edilib
    Фото
    Azerbaijan presents Caspian wind energy investment opportunities at COP31
    44 filmi
    44 filmi

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