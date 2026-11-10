Азербайджан на COP31 представил возможности для инвестиций в ветроэнергетику Каспия

Азербайджан в рамках COP31 презентовал инвестиционные возможности ветрового потенциала Каспия и создаваемых коридоров зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

"В рамках COP31 мы приняли участие в Пленарном заседании министров и инвесторов на тему "Ускорение инвестиций в ветроэнергетику: от обязательств COP31 к партнерствам", организованном Турецкой ассоциацией ветроэнергетики (TÜREB) и Глобальным советом по ветроэнергетике (GWEC) при поддержке Минэнерго и природных ресурсов Турции. Мы представили ветровой потенциал Каспия и инвестиционные возможности, создаваемые нашими коридорами зеленой энергии, и пригласили международные финансовые институты, инвесторов и компании к участию в наших проектах", - отметил министр.