COP31 çərçivəsində Xəzərin külək potensialının investisiya imkanları təqdim edilib
- 10 noyabr, 2026
- 10:38
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Azərbaycan COP31 çərçivəsində Xəzərin külək potensialının investisiya imkanlarını təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"COP31 çərçivəsində Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin himayəsi və dəstəyi ilə TÜREB və GWEC-in təşkil etdiyi "Külək enerjisinə investisiyaların sürətləndirilməsi: COP31 öhdəliklərindən tərəfdaşlıqlara" mövzusunda Nazirlər və İnvestorların Plenar İclasında iştirak etdik. Xəzərin külək potensialını və yaşıl enerji dəhlizlərimizin yaratdığı investisiya imkanlarını təqdim edərək beynəlxalq maliyyə institutlarını, investorları və şirkətləri layihələrimizdə iştiraka dəvət etdik",-deyə nazir qeyd edib.