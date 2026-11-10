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    COP31 çərçivəsində Xəzərin külək potensialının investisiya imkanları təqdim edilib

    Energetika
    • 10 noyabr, 2026
    • 10:38
    COP31 çərçivəsində Xəzərin külək potensialının investisiya imkanları təqdim edilib

    Azərbaycan COP31 çərçivəsində Xəzərin külək potensialının investisiya imkanlarını təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "COP31 çərçivəsində Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin himayəsi və dəstəyi ilə TÜREB və GWEC-in təşkil etdiyi "Külək enerjisinə investisiyaların sürətləndirilməsi: COP31 öhdəliklərindən tərəfdaşlıqlara" mövzusunda Nazirlər və İnvestorların Plenar İclasında iştirak etdik. Xəzərin külək potensialını və yaşıl enerji dəhlizlərimizin yaratdığı investisiya imkanlarını təqdim edərək beynəlxalq maliyyə institutlarını, investorları və şirkətləri layihələrimizdə iştiraka dəvət etdik",-deyə nazir qeyd edib.

    COP31 çərçivəsində Xəzərin külək potensialının investisiya imkanları təqdim edilib
    COP31 çərçivəsində Xəzərin külək potensialının investisiya imkanları təqdim edilib
    COP31 çərçivəsində Xəzərin külək potensialının investisiya imkanları təqdim edilib
    COP31 çərçivəsində Xəzərin külək potensialının investisiya imkanları təqdim edilib
    COP31 Pərviz Şahbazov Azərbaycan Energetika Nazirliyi
    Азербайджан на COP31 представил возможности для инвестиций в ветроэнергетику Каспия
    Foto
    Azerbaijan presents Caspian wind energy investment opportunities at COP31
    44 filmi
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