Стадион Ханкенди примет первый официальный матч 19 ноября

Первый официальный матч после реконструкции Ханкендинского городского стадиона состоится 19 ноября.

Как сообщили Report в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), на обновленной арене пройдет встреча "Ханкенди" - "Карван-Евлах".

Матч состоится в рамках восьмого тура Первой лиги и начнется в 16:00.

В дальнейшем клуб "Ханкенди" также будет проводить свои домашние матчи в этом городе.

Использование стадиона клубом МОИК запланировано после зимнего перерыва.