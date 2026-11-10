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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Стадион Ханкенди примет первый официальный матч 19 ноября

    Футбол
    • 10 ноября, 2026
    • 10:48
    Стадион Ханкенди примет первый официальный матч 19 ноября

    Первый официальный матч после реконструкции Ханкендинского городского стадиона состоится 19 ноября.

    Как сообщили Report в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), на обновленной арене пройдет встреча "Ханкенди" - "Карван-Евлах".

    Матч состоится в рамках восьмого тура Первой лиги и начнется в 16:00.

    В дальнейшем клуб "Ханкенди" также будет проводить свои домашние матчи в этом городе.

    Использование стадиона клубом МОИК запланировано после зимнего перерыва.

    Профессиональная футбольная лига Азербайджана (ПФЛ)
    Xankəndi şəhər stadionunda yenidənqurmadan sonra keçiriləcək ilk rəsmi oyunun vaxtı açıqlanıb
    First official match at renovated Khankandi stadium set for Nov. 19
    44 filmi
    44 filmi

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