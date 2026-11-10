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    Xankəndi şəhər stadionunda yenidənqurmadan sonra keçiriləcək ilk rəsmi oyunun vaxtı açıqlanıb

    Futbol
    • 10 noyabr, 2026
    • 10:35
    Xankəndi şəhər stadionunda yenidənqurmadan sonra keçiriləcək ilk rəsmi oyunun vaxtı açıqlanıb

    Xankəndi şəhər stadionunda yenidənqurmadan sonra keçiriləcək ilk rəsmi oyunun vaxtı açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından (PFL) məlumat verilib.

    PFL-in qərarına əsasən, noyabrın 19-da 1-ci Liqanın 8-ci turunda baş tutacaq "Xankəndi" – "Karvan-Yevlax" matçı bu stadionda baş tutacaq.

    Qarşılaşma saat 16:00-da start götürəcək.

    "Xankəndi" klubu bundan sonrakı ev oyunlarını da bu şəhərdə keçirəcək. MOİK klubunun Xankəndi stadionundan istifadəsi isə qış fasiləsindən sonraya nəzərdə tutulub.

    Xankəndi şəhər stadionu Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL) Xankəndi FK MOİK FK
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