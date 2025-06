Премьер Пакистана выразил соболезнования Индии в связи с крушением самолета

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования Индии в связи с крушением пассажирского самолета Air India в Ахмедабаде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Шарифа в соцсети Х.

"Опечален трагической авиакатастрофой компании Air India, произошедшей сегодня под Ахмедабадом. Выражаем наши соболезнования семьям погибших, скорбящим о тяжелой утрате. Наши мысли и молитвы - со всеми, кого затронула эта трагедия", - написал он.

Saddened by the tragic crash of Air India flight near Ahmedabad today.



We extend our condolences to the families of the victims grieving this immense loss.



Our thoughts and prayers are with all those affected by this heartbreaking tragedy.