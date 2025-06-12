Азербайджан обсудил военно-техническое сотрудничество с Пакистаном и Индонезией

Азербайджан обсудил военно-техническое сотрудничество с Пакистаном и Индонезией

Министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев провел встречи с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином и министром оборонного производства Пакистана Мухаммадом Раза Хаят Харраджем.

Как сообщили Report в ведомстве, встречи состоялись в столице Индонезии Джакарте на полях международной оборонной выставки Indo Defence 2024.

По информации ведомства, Мустафаев обсудил с представителями Пакистана и Индонезии важность организации международных выставок в сфере оборонной промышленности, а также перспективы сотрудничества между в военно-технической сфере и другие актуальные вопросы.

Отметим, выставка продлится до 14 июня и охватывает направления сухопутных, морских, воздушных сил, беспилотных систем и кибербезопасности.