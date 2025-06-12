США предложили Индии помощь в связи с авиакатастрофой

США предложили помощь Индии в связи с крушением самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India.

США предложили помощь Индии в связи с крушением самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Авиакатастрофа была ужасной. Я уже сказал им, что мы можем сделать все, что в наших силах. Я дал им понять, что если есть что-то, что мы можем сделать, то мы немедленно отправимся туда", - отметил глава государства.

"Никто не имеет ни малейшего представления о том, что это может быть. Я дал им (Индии - ред.) пару советов. Я сказал, что, может быть, вы посмотрите вот на это. Мы видели самолет. Похоже, он летел вполне нормально. Не похоже, что произошел взрыв. Просто похоже, что двигатели потеряли мощность. Но это ужасная катастрофа. Одна из худших в истории авиации", - добавил президент.

Отметим, что сегодня самолет Boeing потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабада сразу после взлета. До крушения пилоты успели подать сигнал бедствия.

На борту воздушного судна, который должен был лететь в Лондон, находились 242 человек, включая 10 членов экипажа и бортпроводников. В результате инцидента выжил только один человек. Позднее The New Indian Express сообщила, что число погибших превысило 310 человек с учетом 75 человек, погибших в местности, где упал лайнер.