Экс-футболист сборной Нидерландов Промес арестован

Бывший футболист сборной Нидерландов Квинси Промес арестован в ОАЭ.

Бывший футболист сборной Нидерландов Квинси Промес арестован в ОАЭ.

Как сообщает Report со ссылкой на газету De Telegraaf, новость об аресте подтвердил адвокат 33-летнего вингера.

Согласно информации, полиция Дубая арестовала Промеса в его собственном доме. Футболиста могут под надзором Королевской военной полиции доставить в Нидерланды, где ему придется отбывать наказание.

Отметим, что игрок признан виновным в нападении с ножом на своего двоюродного брата и в контрабанде наркотиков. За оба преступления Промесу грозит в общей сложности 7 лет и 5 месяцев тюремного заключения.

Квинси Промес выступал за "Севилью" (Испания) в сезоне 2018-2019. Футболист, носивший форму "Аякса" (Нидерланды) в 2019-2021 годах, затем 3 года подряд защищал честь "Спартака" (Москва, Россия). В последнее время Промес выступал за "Дубай Юнайтед".