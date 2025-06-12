Президент США допустил возможность нанесения удара Израиля по Ирану

Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана, администрация Соединенных Штатов хочет избежать конфликта с Тегераном.

Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана, администрация Соединенных Штатов хочет избежать конфликта с Тегераном.

Как передает Report , об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его попросили прокомментировать вероятность удара еврейского государства по исламской республике. "Я не хочу говорить о неизбежности нанесения Израилем удара, но, похоже, что это вполне может произойти. Все очень просто и несложно: Иран не может обладать ядерным оружием. В остальном я хочу, чтобы они были успешными. Я хочу, чтобы они были потрясающими. Мы поможем им стать успешными. Мы будем торговать с ними. Мы сделаем все необходимое", - сказал глава государства.

"Я бы хотел избежать конфликта. Ирану придется вести более жесткие переговоры, то есть ему придется дать нам то, что он не хочет давать сейчас", - добавил президент.