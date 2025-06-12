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Президент США допустил возможность нанесения удара Израиля по Ирану

Президент США допустил возможность нанесения удара Израиля по Ирану Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана, администрация Соединенных Штатов хочет избежать конфликта с Тегераном.
Другие страны
12 июня 2025 г. 21:25
Президент США допустил возможность нанесения удара Израиля по Ирану

Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана, администрация Соединенных Штатов хочет избежать конфликта с Тегераном.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его попросили прокомментировать вероятность удара еврейского государства по исламской республике. "Я не хочу говорить о неизбежности нанесения Израилем удара, но, похоже, что это вполне может произойти. Все очень просто и несложно: Иран не может обладать ядерным оружием. В остальном я хочу, чтобы они были успешными. Я хочу, чтобы они были потрясающими. Мы поможем им стать успешными. Мы будем торговать с ними. Мы сделаем все необходимое", - сказал глава государства.

"Я бы хотел избежать конфликта. Ирану придется вести более жесткие переговоры, то есть ему придется дать нам то, что он не хочет давать сейчас", - добавил президент.

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