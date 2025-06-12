Советник президента: В будущем будет еще больше совместных проектов между Казахстаном и Азербайджаном

Казахстан готов поднять сотрудничество и обмен опытом по зеленой повестке с Азербайджаном и другими странами региона на еще более высокий уровень, в том числе благодаря работе над проектом по транзиту зеленой энергии в Европу.

Казахстан готов поднять сотрудничество и обмен опытом по зеленой повестке с Азербайджаном и другими странами региона на еще более высокий уровень, в том числе благодаря работе над проектом по транзиту зеленой энергии в Европу.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в кулуарах 10-ой ежегодной глобальной конференции по энергоэффективности в Брюсселе заявила Зульфия Сулейменова, советник и специальный представитель президента Казахстана по международному экологическому сотрудничеству.

"У Казахстана есть хороший опыт по сокращению метановых выбросов, их сжиганию на факелах. Как известно, метан является одним из серьезных причин ускорения глобального потепления. А это помимо всего прочего негативно влияет на экосистему Каспия, который мы делим с Азербайджаном и другими прикаспийскими странами, что делает такое сотрудничество необходимым", - отметила она.

По словам Сулейменовой, Казахстан добился весьма существенных результатов, сократив рутинное сжигание метана на факелах на 80% - с 4 млрд кубометров до чуть более 1 млрд кубометров в год. Она добавила, что имеются возможности для дальнейшего прогресса в данном направлении.

"Мы в этом году уже начали работу по разработке нового законодательства, которое будет решать другие аспекты выбросов метана в нефтегазовом секторе, а также улучшит ситуацию в угольной промышленности и в целом в сфере производства", - добавила спецпредставитель президента РК.

Сулейменова также отметила важность состоявшегося в Баку в прошлом году в рамках климатической конференции COP29 саммита по выбросам метана и других парниковых газов, организованном азербайджанским председательством в партнерстве с Китаем и США, где Казахстан также принимал участие.

"Мы считаем, что такие платформы очень важны, поскольку они позволяют узнать о существующем в мире опыте, а также определить для себя приоритеты", - отметила Сулейменова.

Рассказывая о совместных проектах, она напомнила о подписании в рамках COP29 в присутствии президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана трехстороннего документа по развитию транзита зеленой энергии в Европу.

"Сегодня на конференции министр энергетики Азербайджана (Парвиз Шахбазов - ред.) рассказал об этом проекте. Я полагаю, что вообще в целом потенциал по взаимодействию между нашими странами в области зеленой энергетики достаточно существенен. Мы знаем, что в ходе взаимных визитов глав государств был подписан ряд документов, в том числе не только по генерации зеленой энергии, но также и по развитию систем ее накопления", - сказала спецпредставитель.

Подытоживая, она выразила уверенность, что динамика подобного взаимодействия и взаимного обмена опытом, инвестициями и технологиями будет продолжаться.

"Я уверена, что это только начало, и в дальнейшем мы увидим еще больше совместных проектов", - заявила она.