Азербайджанская делегация приняла участие в конференции по инвестиционным возможностям Западного Азербайджана

Азербайджанская делегация приняла участие в конференции по инвестиционным возможностям Западного Азербайджана

Делегация во главе с заместителем полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Самиром Сейидахмедли 12 июня приняла участие в международной конференции "Инвестиционные возможности Западного Азербайджана" в городе Урмия (Иран).

Как сообщает Report, губернатор-остандар Западного Азербайджана Реза Рахмани в своем выступлении предоставил подробную информацию об инвестиционных возможностях провинции.

На конференции были представлены также видеопрезентации, связанные с инвестиционными возможностями Западного Азербайджана, и обсуждены вопросы сотрудничества.

В рамках конференции Самир Сейидахмедли провел деловые встречи с Резой Рахмани и генеральным директором Свободных Торговых Зон Ирана Резой Масруром.