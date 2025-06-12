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Азербайджанская делегация приняла участие в конференции по инвестиционным возможностям Западного Азербайджана

Азербайджанская делегация приняла участие в конференции по инвестиционным возможностям Западного Азербайджана Азербайджанская делегация приняла участие в конференции по инвестиционным возможностям Западного Азербайджана
Внешняя политика
12 июня 2025 г. 19:59
Азербайджанская делегация приняла участие в конференции по инвестиционным возможностям Западного Азербайджана

Делегация во главе с заместителем полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Самиром Сейидахмедли 12 июня приняла участие в международной конференции "Инвестиционные возможности Западного Азербайджана" в городе Урмия (Иран).

Как сообщает Report, губернатор-остандар Западного Азербайджана Реза Рахмани в своем выступлении предоставил подробную информацию об инвестиционных возможностях провинции.

На конференции были представлены также видеопрезентации, связанные с инвестиционными возможностями Западного Азербайджана, и обсуждены вопросы сотрудничества.

В рамках конференции Самир Сейидахмедли провел деловые встречи с Резой Рахмани и генеральным директором Свободных Торговых Зон Ирана Резой Масруром.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndə heyəti Urmiyada “Qərbi Azərbaycanın investisiya imkanlarına dair” beynəlxalq konfransda iştirak edib

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