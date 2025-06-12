Извлечение тел погибших на месте крушения самолета в Индии почти завершено

Извлечение тел с места крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии близится к завершению.

Извлечение тел с места крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии близится к завершению.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел страны Амит Шах, побывавший на месте трагедии в районе города Ахмедабад.

"Я посетил место крушения. Извлечение тел погибших почти завершено", - заявил министр журналистам.

По его словам, в настоящее время идет сбор ДНК-образцов от родственников погибших. "Будет проведено около тысячи ДНК-экспертиз, чтобы установить личности жертв", - отметил он. Точное число погибших будет объявлено после завершения генетической идентификации.

Boeing 787, выполнявший рейс AI171 в Лондон, упал сразу после взлета на жилой район. На его борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа. По информации газеты The New Indian Express, общее число жертв превышает 310 человек - среди них как пассажиры, так и жители пострадавшего района.

Амит Шах также подтвердил информацию об одном выжившем пассажире. "Есть хорошая новость - один человек спасся", - сказал министр.