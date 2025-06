Послы Украины и Южной Кореи в Азербайджане обсудили сотрудничество Киева и Сеула

Посол Украины в Баку Юрий Гусев обсудил с послом Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу двустороннее сотрудничество Киева и Сеула.

Как передает Report, об этом Гусев сообщил в социальной сети "Х".

"Мы обсудили расширение поддержки и укрепление двустороннего сотрудничества", - написал Гусев.

Посол Гусев также пожелал успехов своему коллеге в качестве посла Южной Кореи в Азербайджане.