Трамп заявил о возникновении угроза масштабного конфликта на Ближнем Востоке

Угроза масштабного конфликта с участием Израиля и Ирана возникла на Ближнем Востоке.

Угроза масштабного конфликта с участием Израиля и Ирана возникла на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов.

"Послушайте, есть угроза масштабного конфликта. Я не хочу говорить о неизбежности (нанесения Израилем удара), но, похоже, что это вполне может произойти. Все очень просто и несложно: Иран не может обладать ядерным оружием. В остальном я хочу, чтобы они были успешными. Мы будем торговать с ними. Мы сделаем все необходимое", - сказал глава государства.

Трамп также подчеркнул, что США не хотят видеть возможную военную операцию Израиля в Иране.

"Я бы хотел избежать конфликта. У нас много американцев в этом регионе. И я сказал, что нам нужно велеть им выехать, поскольку что-то может произойти. Вскоре", - отметил глава вашингтонской администрации.

"Послушайте, я хочу заключить соглашение с Ираном. Мы достаточно близки к довольно хорошему соглашению. Но оно должно быть лучше, чем просто хорошее, но оно должно быть. Я не хочу, чтобы они (Израиль - ред.) заходили (начинали операцию - ред.), потому что думаю, что это все (достижение договоренностей) испортит", - сказал Трамп.