МИД Азербайджана ознакомил иностранных дипломатов с внешнеполитическими приоритетами страны

Министерство иностранных дел проинформировало иностранных дипломатов из 27 стран о внешнеполитических приоритетах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде написал в соцсети "X".

"Рад предоставить информацию о внешнеполитических приоритетах Азербайджана иностранным дипломатам из 27 стран в рамках Программы усовершенствованной дипломатической службы, совместно организованной Азербайджанским агентством международного развития и Университетом ADA", - отметил он.