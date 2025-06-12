О нас

МИД Азербайджана ознакомил иностранных дипломатов с внешнеполитическими приоритетами страны

МИД Азербайджана ознакомил иностранных дипломатов с внешнеполитическими приоритетами страны 17:22
Внешняя политика
12 июня 2025 г. 17:28
МИД Азербайджана ознакомил иностранных дипломатов с внешнеполитическими приоритетами страны

Министерство иностранных дел проинформировало иностранных дипломатов из 27 стран о внешнеполитических приоритетах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде написал в соцсети "X".

"Рад предоставить информацию о внешнеполитических приоритетах Азербайджана иностранным дипломатам из 27 стран в рамках Программы усовершенствованной дипломатической службы, совместно организованной Азербайджанским агентством международного развития и Университетом ADA", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN xarici diplomatları ölkənin xarici siyasət prioritetləri haqqında məlumatlandırıb

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi