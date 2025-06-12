Крупнейший в мире самолет-амфибия поступил в серийное производство

Созданный в КНР крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство.

Созданный в КНР крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство.

Как передает Report, об этом сообщает Китайская корпорация авиационной промышленности.

Уточняется, что 11 июня AG600 получил лицензию на производство и официально вошел в стадию серийного производства.

Длина самолета-амфибии - 38,9 м, высота равна 11,7 м, размах крыльев - 38,8 м. Максимальная взлетная масса AG600 составляет 60 т, а максимальная практическая дальность полета достигает 4,5 тыс. км.

Самолет планируют использовать для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Также его можно оснастить дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

До этого стало известно, что Белоруссия может помочь России производить компонентную базу для легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Аналитик Белорусского института стратегических исследований, генерал-майор запаса Игорь Король выразил мнение, что этот самолет «поставит мат всей авиации Запада».