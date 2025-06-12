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Индия и США ужесточили позиции на переговорах по заключению торгового соглашения

Индия и США ужесточили позиции на переговорах по заключению торгового соглашения Представители Индии и США в ходе прошедших на этой неделе торговых консультаций в Дели стали демонстрировать менее склонную к компромиссам манеру переговоров.
Другие страны
12 июня 2025 г. 20:38
Индия и США ужесточили позиции на переговорах по заключению торгового соглашения

Представители Индии и США в ходе прошедших на этой неделе торговых консультаций в Дели стали демонстрировать менее склонную к компромиссам манеру переговоров.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Люди, знакомые с вопросом, заявили, что торговые представители Индии и США заняли более твердые позиции по некоторым ключевым вопросам в то время, как они торопятся заключить промежуточное соглашение до того, как более высокие пошлины США вступят в силу 9 июля", - отмечает агентство.

В частности, у сторон есть разногласия по поводу требований США к Индии открыть ее рынок для генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. Также Вашингтон хочет, чтобы Индия отменила пошлины на медицинское оборудование и смягчила ценовое регулирование в отношении этих товаров.

По данным агентства, в свою очередь Индия требует от США вывести ее из-под де‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​йствия пошлин на сталь и автомобили. В Дели также грозят ответными пошлинами, если 9 июля начнут действовать повышенные американские пошлины на индийскую продукцию.

Напомним, что переговоры прошли 5-10 июня в Нью-Дели.

Премьер Индии Нарендра Моди, визит которого ожидается на саммит G7 15-17 июня в Канаде, может обсудить торговые вопросы с президентом США Дональдом Трампом "на полях" мероприятия, сообщает агентство.

Ранее Трамп ввел пошлины в 26% на индийский экспорт. Однако 9 апреля президент сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу.

Индия одной из первой стран начала торговые переговоры с США, после визита Моди в Вашингтон в минувшем феврале. Вашингтон и Дели нацелены заключить первоначальное соглашение в этом июле, напоминает Bloomberg.

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Версия на английском языке India, US harden stance in trade talks as July deadline looms

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