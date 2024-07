Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda keçirilən NATO sammiti üçün təşkil edilən rəsmi şam yeməyində iştirak edib.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə “X”də yazıb.

“Vaşinqton Sammitində iştirakımız zamanı mənə və nümayəndə heyətimizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm”, - o bildirib.