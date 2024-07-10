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Байрамов: Территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении продолжают препятствовать миру

Байрамов: Территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении продолжают препятствовать миру Несмотря на значительный прогресс по мирному соглашению, продолжающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану, закрепленные в Конституции этой страны, остаются препятствием на пути к миру.
Внешняя политика
10 июля 2024 г. 18:36
Байрамов: Территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении продолжают препятствовать миру

Несмотря на значительный прогресс по мирному соглашению, продолжающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану в Конституции этой страны остаются препятствием на пути к миру.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом министр Джейхун Байрамов заявил на встрече с главой МИД Бельгии Хаджой Лабиб в Вашингтоне.

Байрамов подробно проинформировал бельгийскую коллегу о текущей региональной ситуации, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией и минной угрозе на освобожденных территориях. Министр обратил внимание на то, что политика милитаризации Армении представляет угрозу мирной повестке.

"Министр Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на значительный прогресс по тексту мирного соглашения, продолжающиеся территориальные претензии к нашей стране в Конституции Армении являются препятствием для устойчивого мира", - сообщили в МИД.

На встрече также обсуждались перспективы двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества, текущая региональная ситуация в постконфликтный период.

17:53

Глава МИД Джейхун Байрамов обсудил с бельгийской коллегой Хаджой Лабиб сотрудничество в рамках председательства Азербайджана на COP29.

Как передает Report со ссылкой на страницу МИД в соцсети "Х", встреча министров прошла на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

"Стороны обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в области торговли, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, а также сотрудничество в рамках председательства Азербайджана на COP29.

Также были обсуждены постконфликтная ситуация в регионе и текущее состояние мирного процесса между Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov explores Azerbaijan-Armenia peace process with Belgian FM
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov belçikalı həmkarı ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə edib

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