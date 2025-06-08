Конгрессмен: США не располагают достаточными средствами защиты от дронов

Вооруженные силы США не располагают достаточными средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Вооруженные силы США не располагают достаточными средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Report, об этом телеканалу Fox News заявил член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

"Мы не располагаем контрмерами, чтобы блокировать беспилотники, и нам необходимо разработать их, поскольку именно так будут выглядеть военные действия в будущем", - сказал он.

"В воздухе все больше и больше дронов, их тысячи, их уже миллионы. Думаю, Пентагону следует выделять больше средств на развитие современных военных технологий, а не тратить их на старые корабли, которые, будучи пережитками Второй мировой войны, стали своего рода "динозаврами". Конечно, нам нужны и они, но необходимо сфокусироваться на технологиях искусственного интеллекта", - добавил законодатель.

6 июня президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные на наращивание производства беспилотных летательных аппаратов и защиту от современных дронов. В опубликованных в связи с этим Белым домом документах отмечалось, что сегодня беспилотники "представляют собой растущую угрозу, поскольку преступники, террористы и враждебные иностранные субъекты все чаще используют эти технологии".