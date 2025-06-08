Капитан сборной Азербайджана: Наша команда готовилась к чемпионату мира усерднее других

Сборная Азербайджана готовилась к чемпионату мира усерднее других, и это дало свои плоды.

Сборная Азербайджана готовилась к чемпионату мира усерднее других, и это дало свои плоды.

Об этом заявил Report капитан сборной Азербайджана по мини-футболу Элвин Ализаде, комментируя победу на чемпионате мира, прошедшем в Баку.

"Мы очень много работали. Тренировки были тяжелыми", - отметил он, добавив, что победа стала именно результатом приложенных усилий.

"В первых матчах на нашу игру влиял фактор покрытия поля, но это касалось всех команд. Позже мы адаптировались", - сказал капитан.

Капитан также поблагодарил болельщиков за поддержку: "Мы очень рады, что заслужили такое уважение со стороны зрителей".

Напомним, сборная Азербайджана под руководством Эльшада Гулиева в финале чемпионата мира по мини-футболу обыграла команду Венгрии со счетом 4:2. Финал состоялся 1 июня на Национальной гимнастической арене в Баку.